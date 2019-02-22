Son Dakika Haberleri: Kocaeli Jandarmadan Yedek Parça Operasyonu

Kocaeli Jandarmadan Yedek Parça Operasyonu

20 dakika önce

Jandarmadan yedek parça operasyonuKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği lüks otomobillere ait yedek parçaları satan A.K. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Jandarmadan yedek parça operasyonu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği lüks otomobillere ait yedek parçaları satan A.K. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde lüks otomobillere ait yedek parçaları satan kişiyi takibe aldı. Jandarma, A.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 121 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi. A.K.'nin otomobil yedek parçalarını Bulgaristan'dan getirdiği belirlenirken, yedek parçalara el konuldu. A.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

Jandarma, Kocaeli, Kartepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acemi Hırsızlar, Demir Çalarken Kullandıkları Araç Çamura Saplanınca Yakayı Ele Verdi Kepçeyle Kazı Yaparak Define Arayan Kişi, Suçüstü Yakalandı

Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 12:43:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Jandarmadan Yedek Parça Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]