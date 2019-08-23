Son Dakika Haberleri: KOCAELİ Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası
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KOCAELİ Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası

51 dakika önce

Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezasıİzmit'te bir yolcu otobüsünde seyahat eden kadının telefon numarasını seyahat bilgilerinden alarak cinsel içerikli mesaj atıp tehdit eden yolcu otobüsü muavini Y.D. (27), 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası

İzmit'te bir yolcu otobüsünde seyahat eden kadının telefon numarasını seyahat bilgilerinden alarak cinsel içerikli mesaj atıp tehdit eden yolcu otobüsü muavini Y.D. (27), 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 2015 yılının Mart ayında meydana geldi. İddiaya göre bir otobüs firmasında muavinlik yapan Y.D., bir kadın yolcunun telefon numarasını seyahat bilgilerinden ele geçirerek arkadaşlık teklif etti. Teklifine olumsuz yanıt alan Y.D. daha sonra aynı kadına cinsel içerikli mesajlar ve fotoğraflar göndermeye başladı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan dava, Kocaeli 9. Asli Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Tutuksuz yargılandığı sırada genç kadına tehdit ve cinsel içerikli mesajlar atmaya devam eden Y.D.'ye 'Cinsel içerikli mesajlar atma, tehdit-hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirmek' suçlarından 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.D., Başiskele ilçesinde çalıştığı fabrikada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D.'nin ifadesinde, Ben kadını otobüste gördüm, hoşlandım. Telefon numarasını seyahat bilgilerinden alarak mesaj attım ama cinsel içerikli mesajlar göndermedimö dediği öğrenildi. Y.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:40 Kaynak: DHA
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