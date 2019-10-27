Son Dakika Haberleri: Kocaeli kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek
Son Dakika Güncel Kocaeli kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek

Kocaeli kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek

29 dakika önce

Kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecekKocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin 'Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz' önerisi üzerine gece 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.

Kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerin 'Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz' önerisi üzerine gece 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Kentleşme ve Mutlu Şehir' konulu Kartepe Zirvesi'nde 'Gençler Ne Düşünüyor"' başlıklı oturum düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oturumda, üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilerin öneri ve görüşlerini dinleyen, gerekli çalışmaların yapılması için talimat veren Başkan Büyükakın, "Mutlu şehir güvenli şehirdir.' dedi. Gençlerden gelen, 'Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz' önerisi üzerine Başkan Büyükakın, 'Gece 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için arkadaşlarımıza gerekli talimatı veriyorum.' dedi.

Bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri olarak güvenliğin başta geldiğini söyleyen Başkan Büyükakın, kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi.

Kocaeli kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 03:00 Kaynak: DHA
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