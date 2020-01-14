Kocaeli kadriye teyze 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kadriye teyze 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı - Son Dakika

Kocaeli kadriye teyze 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

6 saat önce

Kadriye teyze 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladıKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Kadriye Gümüş (82), 2 yılda 30 tekerlekli sandalye alarak engellilere bağışlanmak üzere Darıca Belediyesi'ne verdi.

Kadriye teyze 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde yaşayan Kadriye Gümüş (82), 2 yılda 30 tekerlekli sandalye alarak engellilere bağışlanmak üzere Darıca Belediyesi'ne verdi.

Hollanda'da çalışan 6 çocuk annesi Kadriye Gümüş, yıllar önce emekli oldu. Kadriye Gümüş yılın 6 ayını Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde geçirirken, 2 yıl içerisinde engellilere bağışlanmak üzere 30 tekerlekli sandalye alarak Darıca Belediyesi'ne teslim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş'ü makamında ağırlayarak, elini öperek, plaket verdi.

Yılın 6 ayını Hollanda'da, 6 ayını da Türkiye'de geçirdiğini belirten Kadriye Gümüş, ömrü yettiğince tekerlekli sandalye bağışlamaya devam edeceğini ifade ederek, 'Çok büyük sevabı var, maddi durumu iyi olanların ellerinden geliyorsa yardımlarda bulunmaları gerekir. Ben hayrımı yapmaya devam edeceğim. Çocuklarım da benim bu davranışım nedeniyle gurur duyuyor." dedi.

Hollanda'da demir yollarından emekli olan eşini 5 yıl önce kaybettiğini de belirten Kadriye Gümüş, 'Benim okur yazarlığım yok. Hollanda'da çamaşır fabrikasında ve plastik imalatında çalıştıktan sonra emekli oldum. Ben emekliyim ama oradaki para bu kadar değerli değil. Oranın şartları buradan pahalı ama Allah'ıma çok şükür kendi yağımla kavruluyorum." diye konuştu.

Muzaffer Bıyık, Kadriye Gümüş'e teşekkür ederek, 'Kadriye teyzemiz belediyemize düzenli olarak tekerlekli sandalye bağışlıyor. Bu yıl da 14 tekerlekli sandalye bağışlayarak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza verilmesini istedi. Kadriye Teyzemize biz de teşekkür plaketimizi taktim ettik. O güzel yüreğinize sağlık. Rabbim sizin gibi insanların sayılarını artırsın inşallah." dedi.

Kocaeli kadriye teyze 2 yılda 30 tekerlekli sandalye bağışladı

Hollanda, Darıca, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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