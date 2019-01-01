Kocaeli Kahvehaneye Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 2 Ölü
1 saat önce
Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 ölü (1)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi öldü.
Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 ölü (1)
KOCAELİ'nin Derince
ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi öldü.
Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kahvehanenin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede bulunanlara isabet etti. Silahlı saldırgan silahı olay yerinde atıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi 2 kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi önlem alırken, sokağın girişleri kapatıldı. Silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN- Alişan
KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli
), (DHA
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:03 Kaynak: DHA
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