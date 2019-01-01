Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kahvehaneye Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 2 Ölü

Kocaeli Kahvehaneye Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 2 Ölü

1 saat önce

Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 ölü (1)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi öldü.

Kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açtı: 2 ölü (1)

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfekle kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi öldü.

Olay saat 23.15 sıralarında, Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi kahvehanenin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede bulunanlara isabet etti. Silahlı saldırgan silahı olay yerinde atıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi 2 kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi önlem alırken, sokağın girişleri kapatıldı. Silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) -

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:03 Kaynak: DHA

Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rektör Yardımcısı'ndan Skandal Sözler: Kavga Ettiğiniz Arkadaşınızı Öldürün, Gerisini Biz Hallederiz Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı

Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 04:06:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kahvehaneye Pompalı Tüfekle Ateş Açtı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]