Kocaeli Kalburcu Köyü yolları bakımdan geçti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Kalburcu Köyü yollarına bakım ve onarım çalışmaları yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki köylerin alt ve üstyapılarını yenilemeye devam ediyor. Körfez ilçesinde yer alan Kalburcu köyünde daha önce yapılan doğalgaz altyapı çalışmasının ardından yolların bakım ve onarımı yapıldı. Yapılan çalışmalar ile köy yolları daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Körfez Kalburcu - Elmacık köylerini bağlayan bağlantı yolundaki bozulan kısımlara asfalt yama çalışması yaptı. 8 kilometrelik yolda 800 ton asfaltla yama çalışması yapan ekipler, tremer makinesiyle bozuk asfaltın kazınması sonrası, asfalt serimi gerçekleştirdi. Yolların bakım ve onarımında, Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen asfalt kullanıldı.

Köylerinde yapılan doğalgaz altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade eden köy muhtarı Mustafa Köse, Büyükşehir Belediyesine yapılan çalışma sebebiyle teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan yol bakım onarım çalışmalarının köy yollarını daha konforlu hale getirdiğini ifade eden Köse, köy halkının artık daha modern yollarda ulaşım sağlayacağını sözlerine ekledi. - KOCAELİ