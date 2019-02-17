Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kandıra'da 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı

Kocaeli Kandıra'da 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ev alev alev yandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 katlı ev alev alev yandı. Öğle saatlerinde, Karlı Mahallesi'nde Sedat Taşkın'a ait evde yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı biranda dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüyerek evi kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:40 Kaynak: DHA

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