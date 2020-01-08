Kocaeli kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı - Son Dakika
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Kocaeli kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

31 dakika önce

Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çökerken, bir hafif ticari araç yolun ortasında kaldı.

Kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Kocakaymaz Mahallesi'nde yağmur yağışı sonrası yol çökerken, bir hafif ticari araç yolun ortasında kaldı.

Dün gece, Kandıra Kocakakaymazlar Mahallesi'ni Ocaklar Mahallesi'ne bağlayan yolda yaşanan heyelan sonucu yol çöktü. O sırada yoldan geçmekte olan bir hafif ticari araç çöken yolun ortasında kaldı. Adeta depremi andıran görüntüler oluşurken, yol kat kat parçalara bölündü. Yaklaşık 100 metrelik kısımda yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif yollardan sağlandı. Yetkililer, yolun çöktüğü bölgede taş duvar çalışması yapıldığını, yolun kullanılmaz hale geldiğini belirtti. Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyaz Şeker ile Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan bugün yolun çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Kocaeli kandıra'da araç çöken yolun ortasında kaldı

Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:06 Kaynak: DHA
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