Kocaeli Kandıra'da Gemi, Karaya Oturdu
29 dakika önce
Kandıra'da gemi, karaya oturduKANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu.
Kandıra
'da gemi, karaya oturdu
KANDIRA (Kocaeli
), (DHA
)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin personeli kıyıya çıkarıldı.
Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken, saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken, Litvanya
bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu. Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı. Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi.
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DHA-Genel - Türkiye-Kocaeli Kandira - Ergün AYAZ
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:21 Kaynak: DHA
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