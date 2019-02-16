Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kandıra'da Gemi, Karaya Oturdu

Kocaeli Kandıra'da Gemi, Karaya Oturdu

29 dakika önce

Kandıra'da gemi, karaya oturduKANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu.

Kandıra'da gemi, karaya oturdu

KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin personeli kıyıya çıkarıldı.

Kandıra açıklarında rüzgar etkili olurken, saat 03.00 sıralarında bir geminin sahile sürüklendiği ihbarı geldi. Bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri yönlendirilirken, Litvanya bandıralı kuru yük gemisi, Babalı sahilinin yaklaşık 2 mil açığında karaya oturdu. Gemide bulunan personel kurtarılarak kıyaya çıkarıldı. Geminin daha sonra yapılacak çalışma ile bulunduğu alandan kurtarılacağı bildirdi.

FOTOĞRAFLI

DHA-Genel - Türkiye-Kocaeli Kandira - Ergün AYAZ

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

DHA, Kandıra, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin Kadın Müdür Yardımcısı, Yolunu Kesen Eski Eşi Tarafından Öldürüldü Paralarını Çalan Hırsızların Arabasına Binen Kadın, Şüphelilerden Birini Isırdı

Çocuğunun Vücuduna Çamaşır Suyu Enjekte Eden Cani Anneden, Kan Donduran İfade Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 11:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kandıra'da Gemi, Karaya Oturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]