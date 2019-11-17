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Kocaeli kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyorKocaeli'nin Kandıra ilçesinde, arkadaşlarıyla pikniğe gittiği bölgede kaybolan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ı (30), arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

Kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, arkadaşlarıyla pikniğe gittiği bölgede kaybolan epilepsi hastası Müslüm Hızal'ı (30), arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile birlikte çeşitli gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Kandıra'daki Kefken Pembe Kayalar bölgesine dün arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen Müslüm Hızal, saat 15.00 sıralarında kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Dün Sahil Güvenlik botları denizde, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri ise bölgedeki ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yaptı, ancak sonuç alınamadı. Gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bugün güneşin doğumuyla birlikte tekrar başlandı. Sahil Güvenlik ve AFAD botları Müslüm Hızal'ı denizde ararken, jandarma, AFAD, AKUT ve bazı gönüllü arama-kurtarma birlikleri de ormanlık alanda arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

Dün gece taranan bölgelerde tekrar çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 kilometre çapındaki bir alanı didik didik arıyor. Ekiplere ayrıca AFAD'ın Sakarya ve Bursa'dan getirilen özel eğitimli iz sürme köpekleri de destek veriyor. Belirlenen alanların taranmasının ardından bir sonuç alınamaması halinde, bölgeye dalgıç ekiplerinin çağırılarak su altında arama yapılması kararlaştırıldı. Çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli kandıra'da kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli, Kandıra, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:28 Kaynak: DHA
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