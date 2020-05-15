KOCAELİ Kandıra'da mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Kandıra'da mahalle karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 6 koronavirüs vakası ve 40'dan fazla temaslı kişinin tespit edilmesi üzerine Ballar Mahallesi karantinaya alındı.

Kandıra İlçe Hıfzıssıhha kurulu, Ballar Mahallesi'nde 6 Covid-19 vaka ve 40'dan fazla temaslı kişi tespit edilmesi, her geçen gün sayının artması üzerine mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Mahalle bugünden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yollarda önlem alarak, giriş-çıkışları önledi.