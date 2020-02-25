Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

10 dakika önce

Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklamaKOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı.

Kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

KOCAELİ'de, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kandıra'da tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. 7 kişi, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda senet, tapu, araç satış sözleşmeleri, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 kişi bugün adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden M.A., A.D., C.O. ve T.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli kandıra'da tefeci operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli, Kandıra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
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