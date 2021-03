Kandıra Gıda OSB, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 'nde ( OSB ) çalışmalar sürüyor. 2 bin dönüme kurulacak olan organize sanayi bölgesi, tamamlandığında yaklaşık 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan , Gıda OSB'nin bölgeye değer katacağını belirterek, "2022 yılının başında firmalara yerlerin teslimi yapılacak. Bittiğinde 82 firma burada üretim yapacak. OSB'nin kurulmasıyla birlikte 5 bin ile 7 bin arasında istihdam sağlanacak" dedi.

Kandıra Kocakaymaz Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2022 yılının başında tamamlanması planlanıyor. Alt yapı çalışmalarının sürdürüldüğü organize sanayi bölgesi bittiğinde 82 firma üretim yapacak. 2 bin dönüm üzerindeki gıda organize sanayi bölgesinde kurulacak işletmelerde şekerleme, kuruyemiş, bakliyat, süt, süt ürünleri, sebze-meyve, cips ve hazır yemek üretimi ve paketlemesi yapılacak" dedi.

'2022 YILININ BAŞINDA YERLERİ TESLİM EDECEĞİZ'Kandıra Belediye Başkanı Turan, organize sanayi bölgesinde 82 firmanın yer alacağını belirterek, "Yıl sonuna kadar biz yolları, altyapıyı hazırlayıp inşaatları yapılabilecek duruma getirip 2022'nin başında firmalara yerlerini teslim edeceğiz, inşaatların yapılması için çalışmalar başlayacak. Tabii alan geniş, 82 firmalık bir yerimiz var o bölgede. Şu an için bununla alakalı hala talepler alıyoruz. Tam doluluk oranına ulaşamadık ama tam doluluk oranına ulaştığımız zaman 82 firma burada hizmet verecek" dedi.'KANDIRA OSB KOCAELİ'NE DEĞER KATACAK'Gıda ile ilgili her firmanın organize sanayi bölgesinde yer almasını istediklerini ifade eden Turan, "İnşallah OSB Kandıra'ya, Kocaeli 'ne değer katacak. Belki de gıda üzerine Kocaeli'de eksik kalan bir yer tamamlanmış olacak. Birçok sektörde firma burada hizmet verecek. Biz gıda ile ilgili her kesimin burada bulunmasını istiyoruz. Yine tarıma endeksli ve Kocaeli'nin markası olan ürünlere destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 7 bin istihdamın sağlanacağını belirten Turan, "Burada ciddi bir istihdam sağlanacak. 5 bin ile 7 bin kişi arasında bir istihdam oluşturacağı yönünde bir tahminimiz var." dedi.

- Kandırakocaeli