Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 27-28 Haziran tarihlerindeki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi 133 sınav merkezinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmada, 12 ilçede Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından seçilen okullardaki ilaçlamalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün kullanıldı.

Ekipler, okulların giriş kapısından insanların dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler ve korkulukları, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmenlerin masaları, pencere kolları ve lavaboları dikkatli bir şekilde virüs ve mikroorganizmalardan arındırdı.

Karabük

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, hasta ve taziye ziyaretleri, asker uğurlama ve misafir ağırlama gibi adetlerin bu günlerde en büyük yayılım kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Normalleşme sürecine geçildiğini, bakanlıklar tarafından her işletme, her kurum ve her faaliyet için ayrı ayrı rehberler hazırlandığını aktaran Sarı, "Bunların uygulayıcısı ise bizleriz. Devletimizin tüm kurumları da denetleyici rol üstleniyor. Vatandaş olarak bu kurallara uymak ve destek olmak zorundayız. Aksi takdirde kontrollü sosyal hayat, kontrolden çıkabilir." ifadesini kullandı.

Sarı, hastalığın gücünün zayıfladığı ve etkisini yitirdiği gibi yanlış bilgilerin rehavete sebep olmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda hastanemizde yoğun bakımda yatmakta olan 5 Kovid-19 pozitif hastamız var. Bu hastalıkla mücadelede en büyük savunma silahlarımız maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç temel faktör birçoğumuza çok basit görünmekle birlikte uygulamada ciddi sıkıntılar olduğu da aşikar. Oysa bu hastalıkla başa çıkmanın şimdilik bundan daha etkili bir yolu yok. İlimizdeki vaka artışını yine toplumsal bilinç ve el birliğiyle durduracağımıza, vatandaşlarımızın duyarlılığıyla bu işin üstesinden hep birlikte geleceğimize yürekten inanıyorum."

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli personele başarı belgesi verildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, normalleşme sürecinde kurallara uyulmamasının ciddi tehlike oluşturan sonuçlara neden olabileceğini bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentin hijyeni için çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Sosyal mesafenin, maske kullanımının ve kişisel hijyen kurallarının uygulanması her vatandaşımızın kendi sorumluluğunda olan hayati konular." ifadesini kullandı.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalar sürüyor.

Temizlik ekipleri çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Ortak kullanım alanları ile çocuk parklarında da dezenfeksiyon işlemi yapılıyor.

Safranbolu, Zonguldak, Kocaeli, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli, Karabük ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

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