KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu - Son Dakika

KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

27 dakika önce

Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olduİZMİT'te, Avrupa ülkelerinden gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan kişiler saat 21.

Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

İZMİT'te, Avrupa ülkelerinden gelerek Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altında tutulan kişiler saat 21.00'de yurdun koridorlarına çıkarak sağlık çalışanlarına destek olmak için 1 dakika boyunca alkışladı. Önceki gün Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye getirilen kişilerin İzmit'teki öğrenci yurtlarındaki karantina süreci devam ediyor. Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 191 kişi, saatler 21.00'i gösterdiğinde koronavirüsle mücadele sürecinde gayretle çalışan sağlık personelleri için 1 dakika boyunca alkış tuttu. Yurdun koridorlarına çıkan 191 kişinin, alkış tuttukları süre boyunca birbirlerine olabildiğince uzak durduğu ve temastan kaçındığı görüldü. 1 dakika boyunca alkışı sürdüren kişiler, kendilerine özel olarak ayrılan odalara dönerek karantina sürecine devam etti.

KOCAELİ Karantina altında tutulan kişiler sağlık çalışanlarına alkışlarla destek oldu

Kredi Yurtlar Kurumu, Karantina, Avrupa, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:31 Kaynak: DHA

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