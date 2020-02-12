KOCAELİ Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı - Son Dakika

KOCAELİ Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı

6 saat önce

Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptıKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen kaza yaptı.

KOCAELİ Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı, System.String[]

Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kardeşini sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalışan Cesur Kalbişen kaza yaptı. Kardeşler kazadan yara almadan kurtulurken, Fırat Kalbişen yürüyerek olay yerine yakın olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti. Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Çarşıbaşı Sokak'ta meydana geldi. Cesur Kalbişen idaresindeki 81 AR 755 plakalı otomobille kardeşi Fırat Kalbişen'i, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılacak sözleşmeli öğretmenlik mülakatına yetiştirmeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Cesur Kalbişen'in kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Cesur ve Fırat Kalbişen kardeşler kazadan yara almadan kurtuldu.  Kaza sonrası Fırat Kalbişen mülakata katılmak üzere olay yerine yakın olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüyerek gitti. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Başiskele, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi
Adnan Oktar suç örgütünün üyesi elbise dolabında yakalandı Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilde eğitime ara verildi 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar

Son Dakika Haberleri
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:41:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KOCAELİ Kardeşini öğretmenlik mülakatına yetiştirirken kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]