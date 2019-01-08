Kocaeli Karla Kaplı Yolda Kayan Otomobil Şarampole Yuvarlandı 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karla kaplı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, karla kaplı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza sabah saatlerinde, Gölcük İhsaniye Merkez Mahallesi 368 Sokak'ta meydana geldi. Murat Öztürk idaresindeki 41 LD 807 plakalı otomobil karla kaplı yolda yokuş aşağı inerken kayarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil ekipleri otomobilde bulunan 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Murat Öztürk, eşi Dilek Öztürk ve annesi Saniye Öztürk itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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