KOCAELİ Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı - Son Dakika

Karlar eriyince, çöpler ortaya çıktı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde turistik Maşukiye bölgesi ve Kartepe'nin etekleri, karların erimesiyle birlikte çöp içerisinde kaldı. Kış aylarında pikniğe giden tatilcilerin bıraktığı çöpler, karların erimesinin ardından ortaya çıktı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kartepe'de çöp sorunu yaşanıyor. Kış aylarında kar üzerinde kaymak, sucuk-ekmek yemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe'ye giderek eğleniyor. Ancak bazı tatilcilerin arkalarında gelişigüzel bıraktıkları çöpler, yaşanan yağışlarla birlikte kar altında kalıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasının ardından karların erimesiyle birlikte, tatilcilerden kalan çöp yığınları gün yüzüne çıktı. Kartepe'nin eşsiz doğasını kirleten çöp yığınlarının, bazı noktalarda su kanallarını tıkadığı görüldü.