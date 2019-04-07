Kocaeli Kartepe'de İki Mevsim Bir Arada Yaşanıyor
1 saat önce
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe'nin zirvesinde kış halen etkisini sürdürürken, dağın eteklerinde ise baharın güzellikleri yaşanıyor.
Türkiye
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Kartepe
'nin zirvesinde kış halen etkisini sürdürürken, dağın eteklerinde ise baharın güzellikleri yaşanıyor. Kartepe'de iki mevsim bir arada yaşanıyor. Dağın eteklerindeki Maşukiye
bölgesinde ağaçlar çiçek açarken, yaklaşık 20 dakikada ulaşılan zirvede ise kış mevsimi etkisini koruyor. Kar kalınlığının 62 santimetre olarak ölçüldüğü Kartepe Kayak Merkezi
'nde kayak pistleri, herhangi bir kazaya meydan vermemek adına kapatıldı. Bazı noktalarından bakıldığında aynı anda hem İzmit
Körfezi hem de Sapanca
Gölü'nün görülebildiği Kartepe'de, karlı bölgeden aşağıya bakıldığında göl ve deniz seviyesinde güneşli bahar havası ve yemyeşil örtü, hafta sonunu fırsat bilerek Kartepe'ye gelen vatandaşlara görsel bir güzellik sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:44 Kaynak: DHA
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