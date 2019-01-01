Kocaeli Kartepe'de Motoru Duran Eğitim Uçağı Düştü

Kartepe
'de motoru duran eğitim uçağı düştü (2) Kocaeli
'nin Kartepe ilçesinde, 1 kişinin bulunduğu paramotor düştü. Hafif yaralanan kimliği öğrenilemeyen kişi, otelin revirine götürüldü.
Olay saat 15.00 sıralarında Kartepe Kuzuyayla Mevkii'nde meydana geldi. 1 kişinin bulunduğu paramotor, karla kaplı yaylaya düştü. Hemen yardıma koşan çevredekiler, hafif yaralı kişiyi kayak tesislerinde bulunan otelin revirine götürdü. Yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
HASTANEYE GETİRİLDİLER
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düşen uçağın pilotu İkram Kaya ile Meral Dilber Malgaz, otelin revirinden alınarak Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne getirildi. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi. Acil servise alınan pilotun başına dikiş atıldı.
Ağaçların arasına düşen uçağın Cessna
152 tipi uçak olduğu, İstanbul
'da bulunan bir havacılık kulübüne ait olduğu öğrenildi. Cengiz Topel
Havaalanı'ndan havalanan uçağın motorunun durduğu belirtilirken, pilotun başarılı manevrası ile 2 kişinin kurtulduğu bildirildi.