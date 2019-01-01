Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kartepe'de Motoru Duran Eğitim Uçağı Düştü-3

Kocaeli Kartepe'de Motoru Duran Eğitim Uçağı Düştü-3

59 dakika önce

Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü-3 (UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ)(Tür: Yurt)

Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü-3 (UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Kartepe, Güncel
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