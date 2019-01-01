Kocaeli Kartepe'de Motoru Duran Eğitim Uçağı Düştü-3
59 dakika önce
Kartepe'de motoru duran eğitim uçağı düştü-3 (UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ)(Tür: Yurt)
Kartepe
'de motoru duran eğitim uçağı düştü-3 (UÇAĞIN GÖRÜNTÜLERİ)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:19 Kaynak: DHA
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