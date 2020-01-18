Kocaeli kartepe'de sömestr tatili yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kartepe'de sömestr tatili yoğunluğu - Son Dakika

Kocaeli kartepe'de sömestr tatili yoğunluğu

6 saat önce

Kartepe'de sömestr tatili yoğunluğuKOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Kartepe'de sömestr tatili yoğunluğu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezinde sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Çocuklarını da alan aileler karın keyfini çıkarmak için Kartepe'ye akın etti.

Okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de de tatilci yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 1 metre 32 santim olarak ölçüldüğü Kartepe'de kayak için düzenlenen 17 pistte tatilciler karın keyfini çıkardı. Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kayak merkezinde, günübirlik tatil için gelenlerle birlikte büyük bir kalabalık oluştu.

Çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan gelen Deniz Ural, "Sömestr tatili için geldik. Kartepe her zaman güzel zaten. Geçen yıl da buraya gelmiştik. Çocuklar 1 haftadır sürekli kar istiyorlardı. İstanbul'da da şu anda kar olmadığı için buraya geldik. Şu an çocuklar çok mutlu. Eğlenceli burası, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Kızını karne hediyesi olarak Kartepe'ye getirdiğini söyleyen Seda Asilazmaz, "Kızımla birlikte geldik. Karne hediyesi olarak kızımı buraya getirdim. İstanbul'dan geldik" diye konuştu.

Asilazmaz'ın kızı Ceylin Melisa Çalışkan ise, "Kaydım, yuvarlandım, uçtum, dağlara tırmandım. Çok güzel burası. Bembeyaz, kutup ayısıyım ben sanki. Çok eğleniyorum" dedi.

Kocaeli kartepe'de sömestr tatili yoğunluğu

İstanbul, Türkiye, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Melisa Şenolsun, Atiye ile zirveye yerleşti
YSK'nın listesi sonrası Gelecek Partisi, seçim için harekete geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi İYİ Parti'nin paneline damga vuran fotoğraf! 3 ismi güldüren detay ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 20:59:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli kartepe'de sömestr tatili yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]