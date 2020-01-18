Kocaeli kartepe'de vatandaşların kar fest coşkusu-2 - yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kartepe'de vatandaşların kar fest coşkusu-2 - yeniden - Son Dakika

Kocaeli kartepe'de vatandaşların kar fest coşkusu-2 - yeniden

13 dakika önce

KOCAELİ Kartepe'de vatandaşların Kar Fest coşkusu-2 - YENİDEN.

KOCAELİ Kartepe'de vatandaşların Kar Fest coşkusu-2 - YENİDEN

Kocaeli kartepe'de vatandaşların kar fest coşkusu-2 - yeniden

Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
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