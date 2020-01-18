Kocaeli kartepe'de vatandaşların kar fest coşkusu-2 - yeniden - Son Dakika

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Kocaeli kartepe'de vatandaşların kar fest coşkusu-2 - yeniden
13 dakika önce
KOCAELİ Kartepe'de vatandaşların Kar Fest coşkusu-2 - YENİDEN.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:24 Kaynak: DHA
KOCAELİ Kartepe'de vatandaşların Kar Fest coşkusu-2 - YENİDEN
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