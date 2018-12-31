Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi'ne Yılbaşı Akını

Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı 1 metre 80 santimetreye ulaşırken, yılbaşı tatili için gelenler snowboard ve kayak yapmanın keyfini çıkardı. İstanbul
'a en yakın kayak merkezi olan Kartepe Kayak Merkezi
, yılbaşı için tatilcilerin akınına uğradı. Yılbaşını geçirmek için gelen tatilcilerin yanı sıra günübirlik tatilcilerin de akın ettiği kayak merkezinde pistler dolup taştı. Pistlerde kar kalınlığı 1 metre 80 santime ulaşırken, yılbaşı nedeniyle otelin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Otelin tamamen dolduğunu söyleyen Kartepe Genel Koordinatörü Mehmet Zeki
Ünal, Yılbaşı gecesi otelimiz tamamen dolu. Üç günlük paketler halinde satışını yaptık odaların. Bugün dün ve Cuma gününden itibaren 3 gündür otelimiz tamamıyla dolu. Burası öncelikle bir kayak oteli. İnsanlar daha çok kayak yapmaya geliyorlar ve kayak yaparken de yılbaşını burada geçirmeyi tercih ediyorlar. Şu anda otel çevresinde bulunan 17 pistimiz açık. Her türlü zorluk derecesine göre pistimiz var. Kar kalınlığı da şu an itibariye 1 metre 80 santimetre. Bu da kayak seven müşterilerimiz için oldukça keyifli oluyor dedi.
Yılbaşı tatili için İstanbul'dan günübirlik kayak yapmaya gelen Mert Okumuş, Çok hareketli ve güzel geçiyor. Kar da çok güzel. Uzakta olanlar yılbaşını değerlendirmek için buraya gelebilirler. Karda kayıyoruz, teleferiğe biniyoruz. Herkes karın tadını çıkarıyor şu an şeklinde konuştu
Eşi ve çocuklarıyla birlikte Kartepe'ye yılbaşı gecesini geçirmeye geldiğini söyleyen Neslim Güngen, Tatilimi gayet iyi ve güzel geçiyor. Yılbaşı demek kar demek, kayak demek. Biz de çoluk çocuk hep beraber tadını çıkarıyoruz. Ailecek geldik buradayız. Çok keyifli. Normalde bende kayak yapıyorum. 4 yaşında kızım var. O eğitim alıyor, şu an o kayıyor. Önce onu izlemek istedim. Sonra ben eşimle beraber kayak yapacağım. Gayet keyifli bir şekilde kayıyoruz dedi.
Yılbaşı tatilini değerlendirmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Filiz Demirtaş, Kartepe'ye geldik, kaymaya çalışıyoruz. Düşe kalka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ailecek geldik, çoluk çocuk bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya Cumartesi günü geldik. Yollar gayet iyiydi. Gelirken ve buraya çıkarken de zorlanmadık. Benim ilk kayak deneyimim, pek bir yeteneğim olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda biraz zorlanıyorum. Eşim ve çocuklarım benden daha iyi bu konuda. Onlara ayak uydurmaya çalışıyorum dedi.