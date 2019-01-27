Kocaeli Kartepe Kayak Merkezi Yolunda 15 Kilometrelik Araç Kuyruğu
1 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde bulunan kayak merkezine giden tek şeritli yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Kocaeli
'nin Kartepe
İlçesinde bulunan kayak merkezine giden tek şeritli yolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezi yarı yıl tatili ve hafta sonu nedeniyle tatilcilerle dolup taştı. Kayak merkezi yolunda yaklaşık 15 kilometre kuyruk oluştu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 1.5 metreye ulaştı. Kayak merkezine otobüslerle gelenler ve araçlarını yoldaki yoğunluk nedeniyle Maşukiye
girişine park eden vatandaşlar yaklaşık 2 saat yürüyerek kayak merkezine ulaştılar.Binlerce aracın çıkış yaptığı Kartepe yolunda ailesiyle birlikte kayak merkezine ulaşmaya çalışan Özkan Karanfil Yaklaşık 3.5 saattir yoldayız. Halen tırmanmaya çalışıyoruz. İstanbul
'dan geldik. Kartepe'ye kayak yapmaya çıkıyoruz dedi. İzmit
'ten geldiklerini belirten Bahattin Gönül ise, 1.5 saattir yoldayız, İstanbul Tuzla
'dan geliyoruz. Daha 1 saat yolumuz var, yürüsek daha erken varırdık. Trafik kötü, işimiz zor ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:11 Kaynak: DHA
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