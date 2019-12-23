Kocaeli kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika

Kocaeli kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı

6 saat önce

Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradıTÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de, yeni yıla günler kala beklenen kar yağışı halen gerçekleşmedi.

Kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'de, yeni yıla günler kala beklenen kar yağışı halen gerçekleşmedi. Yılbaşı gecesi için otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, tatilciler hayal kırıklığına uğradı.

Samanlı dağlarının en yüksek noktası ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartepe'ye yeni yıl öncesinde beklenen kar yağışı düşmedi. Geçen yıl aynı dönemde zirvede neredeyse 1.5 metre kar varken yaklaşık 20 gün önce yaşanan kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yeşil ağaçlar tekrar ortaya çıktı. Bölgedeki otellerin doluluk seviyesi yılbaşı için yapılan rezervasyonlar ile yüzde 100'e ulaşırken, yeni yılı kayak yaparak karşılamak isteyen tatilciler hayal kırıklığına uğradı.

Yılbaşını geçirmek için arkadaşlarıyla birlikte gelen Selçuk Kuloğlu, "Her sene geliyorum. Geçen sene de buradaydım. Geçen sene aynı zamanlarda kar oranı daha yüksekti. Bu bölgede yaklaşık 1.5 metre kar vardı. Yoğun bir yağış da vardı. Ayrı bir güzeldi. Bu yıl da aynı umutla geldik ama kar çok az oranda. Yine de güzel. Ben burada doğduğum için mi bana öyle geliyor bilmiyorum, ama buranın her anı ayrı bir güzel" dedi.

Yeni yıl tatili için Avusturya'dan gelen Ali Aktürk, "Geçen sene geldik, çok güzeldi. Ben Avusturya'dan geliyorum. Geçen yıl 1 metre kadar kar vardı. Bu sene olmadı. Sahlep içerken güzel bir kar görmek isterdik. Ama bu yıl maalesef olmadı" diye konuştu.

Kocaeli kartepe'ye beklenen kar düşmedi, tatilciler hayal kırıklığına uğradı

Yılbaşı, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:50 Kaynak: DHA
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