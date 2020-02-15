Kocaeli kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu - Son Dakika

Kocaeli kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu

6 saat önce

Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğuKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Zirveye çıkan yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, bazı sürücüler kayak merkezine çıkmaktan vazgeçip geriye döndü.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan bin 850 rakımlı Kartepe kayak merkezi hafta sonu tatilcilerle dolup taştı. Kayak merkezinin otoparkı tamamen dolunca zirve yolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sürücüler yol kenarlarına araçlarını park edip kar topu oynayıp eğlenerek karın keyfini çıkardı. Ayrıca zaman zaman da bölgede yoğun sis oluştu. Bazı araç sürücüleri de trafik yoğunluğu nedeniyle zirveye çıkmaktan vazgeçip geri döndü.

İstanbul'dan geldiklerini söyleyen İlker Çakıroğlu, 'İstanbul'un yoğunluğundan güzel atmosferi olan bir yere kaçalım dedik. Fakat burada da yoğun trafik yaşanıyor. Bizde arabamızı yol kenarına çekip ailece kartopu oynuyoruz. Trafiği görünce zirveye çıkmaktan vazgeçtik. Geçen geldiğimizde açık bir hava vardı fakat bugün sisle kaplı. Biraz vakit geçirdikten sonra İstanbul'a geri döneceğiz.' dedi.

Trafik yoğunluğundan zirveye çıkamayacaklarını belirten Tuğba Gürcan ise, "İstanbul'dan geliyoruz. Zirveye çıkmaya çalışıyoruz fakat trafik çok yoğun ilerleyemiyoruz. Daha önce 2 kere gelmiştik. Fakat çıkamayacağız. Ayrıca sisle kaplandı ve göz gözü görmüyor. Büyük ihtimalle zirveye çıkamayacağız? diye konuştu.

Kocaeli kartepe yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu

İstanbul, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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