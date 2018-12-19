Kocaeli Kavga Ettiğini Arkadaşını Ormana Kaçırıp, Başına Keserle Vurdu

Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde, kavga
ettiği O.G. ile buluşan M.E.D., yanındaki arkadaşları ile birlikte O.G.'yi ormanlık alana kaçırarak darp etti. O.G.'nin başına keser ile vuran, cep telefonunu gasp eden M.E.D. ve arkadaşları, polisin çalışması sonucu yakalandı.
Olay, Derince Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta önce M.E.D.(23) ve O.G.(31) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında yaralanan M.E.D., olay yerinden ayrıldıktan sonra kendisine ait araç ile kaza yaptı. Araçta hasar meydana gelirken, olaydan bir hafta sonra M.E.D., O.G.'yi arayarak araçtaki hasarın kendisi yüzünden meydana geldiğini ve görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine önceki gün akşam saatlerinde M.E.D. ile buluşmaya giden O.G., M.E.D. ve yanındaki 3 kişi tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı.
O.G.'yi Körfez
ilçesi Kirazlıyalı bölgesinde bulunan bir ormanlık alana götüren M.E.D. ve yanındaki 3 kişi, burada darp etti. O.G.'nin başına keserin arka tarafıyla vuran kişiler, bu sırada O.G.'nin ağabeyini arayarak kardeşini kaçırdıklarını ve 100 bin TL getirmezse öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Körfez Yarımca Polis
Merkezi'ne giden O.G.'nin ağabeyi, kardeşinin kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. O.G.'yi yaklaşık 2 saat boyunca darp eden kişiler, daha sonra genci Çınarlı Mahallesi'nde buluştukları akaryakıt istasyonuna bıraktı. Kanlar içerisindeki O.G., polisin kendisini aradığı sırada Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede tedavisi yapılan O.G., hastane polisine verdiği ilk ifadesinde, M.E.D. ve arkadaşları tarafından darp edildiğini ve üzerindeki 2 adet cep telefonunun gasp edildiğini söyledi.
O.G.'nin ifadesi üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından M.E.D. ve arkadaşlarının kullandığı araçların plakaları ile olay esnasında M.E.D. ile birlikte olan C.B.(24), Y.D.(21) ve Y.T.'nin(23) kimliklerini belirledi. Araçlardan birinin kiralık olduğunu belirleyen ekipler, araç kiralama şirketinden alınan lokasyon verileri ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyerek olayda kullanılan iki aracın yerini tespit etti. İzmit Yenişehir
Mahallesi'nde yapılan 4 saatlik takibin ardından düzenlenen operasyon ile M.E.D., C.B., Y.D. ve Y.T. yakalandı. Haklarında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Gasp, Tehdit, Hakaret ve Kasten Yaralama' suçlarından işlem yapılan 4 kişinin polisteki ifadelerinde, O.G.'yi darp ettiklerini kabul ettikleri, ancak O.G.'nin üzerindeki 2 cep telefonunu gasp etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Daha önce de 'Kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından sabıka kayıtları olduğu öğrenilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.