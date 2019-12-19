Kocaeli kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı 3 yaralı

6 saat önce

Kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralıİzmit'te D-130 Karayolu yan yolunda ilerleyen otomobil mahalle arasından çıkan hafif ticari araca çarptı.

Kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

İzmit'te D-130 Karayolu yan yolunda ilerleyen otomobil mahalle arasından çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Yan yoldan Gölcük yönünde giden Hamdüsena Yenilik yönetimindeki 06 BN 2946 plakalı otomobil, 28 Mart Sokak'tan gelip kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Emiştekin'in kullandığı 41 ABE 429 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, hafif ticari araç içinde mahsur kalan sürücü Mehmet Emiştekin ile eşi İsmihan Emiştekin'i bulundukları yerden çıkartırken, sağlık ekipleri de otomobil içinde yaralanan sürücünün eşi Zeynep Yenilik ile oğlu Muhammed Eyüp Yenilik'e ilk müdahalede bulundu. Yaralanan anne ile oğlu ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif ticari araç içerisinde yaralanan sürücü Mehmet Emiştekin ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kocaeli kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı 3 yaralı

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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