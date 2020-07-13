KOCAELİ Kayalıklarda mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı - Son Dakika

KOCAELİ Kayalıklarda mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denizde yüzen 2 arkadaş dalgalarla baş edemedi.

Kayalıklarda mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denizde yüzen 2 arkadaş dalgalarla baş edemedi. Arkadaşlardan birini cankurtaranlar sahile çıkarırken, kayalıklara sığınan bir kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı.

Olay önceki gün öğleden sonra Kandıra Seyrek Mahallesi'ndeki Palamar sahilinde meydana geldi. Cankurtaran bulunmayan sahilde denize giren Altar A.(36) ve Onur C.(39), bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Onur C. bir süre sonra suyun içerisinde kaybolurken, Altar A. ise kayalığın üzerine çıkarak kurtuldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi'ne(KOSKEM) bağlı cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Altar A.'nın sığındığı kayalıklara karadan ulaşılamayacağının anlaşılması üzerine bölgeye helikopter çağırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, Altar A.'yı sığındığı kayalıklardan helikoptere bağlı vinçle yukarak çekerek Kefken'e götürdü. Helikopter pistinde hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Altar A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu sırada KOSKEM cankurtaranları, denizde kaybolan Onur C.'yi bularak karaya çıkardı. Durumu ağır olan Onur C., ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Onur C., kurtarılamadı.

Helikopter, Kandıra, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Kayalıklarda mahsur kalan kişi Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarıldı - Son Dakika
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