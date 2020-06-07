KOCAELİ Kayalıklardan düştü, 2 kilometre boyunca sedye ile taşındı - Son Dakika

Kayalıklardan düştü, 2 kilometre boyunca sedye ile taşındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaparken kayalıklardan düşen Enis Tosun, AKUT, AFAD ve Anadolu Dağcılık ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ayağı kırılan Enis Tosun yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa götürüldü. Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda arkadaşlarıyla birlikte yürüyüş yapan Enis Tosun, dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Arkadaşları hemen 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerinde bulunan ve kayalıklara tırmanış hazırlıkları yapan Anadolu Dağcılık ekibi, Enis Tosun'a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa süre sonra AKUT Kocaeli ve AFAD ekibi geldi. Ayağı kırılan Enis Tosun sedyeye konularak 2 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa götürüldü. AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı yaralıya kanyon içerisinde bulunan şelale yakınlarında ulaştıklarını belirterek, "Yaralı Ballıkayalar Kanyonu içerisinde bulunan birinci şelale yakınındaydı. Yaralıya yapılan müdahalenin ardından yaklaşık 2 kilometre sedye ile taşıyarak Ballıkayalar girişinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim ettik. Ayağında kırık vardı." dedi.