Kocaeli Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı
1 saat önce İlandır
Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı(EK)KAZI YAPILAN ALANDA BİR SONUCA ULAŞILAMADIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir...
Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı(EK)
KAZI YAPILAN ALANDA BİR SONUCA ULAŞILAMADI Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem
Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara ileri bir tarihde devam edileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 Kaynak: DHA
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