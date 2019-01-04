Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı

Kocaeli Kayıp Anne- Kızın Cesetlerinin Bulunması İçin Kazı Başlatıldı

1 saat önce İlandır

Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı(EK)KAZI YAPILAN ALANDA BİR SONUCA ULAŞILAMADIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir...

Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı(EK)

KAZI YAPILAN ALANDA BİR SONUCA ULAŞILAMADI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal'ın Tütünçiftlik sahilinde gömüldüğü iddiası üzerine bugün 2 kepçe ile bölgede yapılan kazılarda bir sonuca ulaşılamadı. Kazılara ileri bir tarihde devam edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 Kaynak: DHA

Meryem, Körfez, Kocaeli, Anne, Güncel
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