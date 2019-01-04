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Kocaeli Kayıp Anne ve Kızının Cesetlerini Bulmak İçin Kazı Başlatıldı

1 saat önce İlandır

Kayıp anne ve kızının cesetlerini bulmak için kazı başlatıldıKocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan, o tarihte 35 yaşında olan Meryem Tahnal ve kızı 8 yaşındaki Melike Tahnal'ın cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine, bölgede iş makinesiyle kazı...

Kocaeli Kayıp Anne ve Kızının Cesetlerini Bulmak İçin Kazı Başlatıldı, System.String[]
Kayıp anne ve kızının cesetlerini bulmak için kazı başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında kaybolan, o tarihte 35 yaşında olan Meryem Tahnal ve kızı 8 yaşındaki Melike Tahnal'ın cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine, bölgede iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal 11 yıl önce kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptıkları ihbarda kızları Meryem Tahnal ve torunu Melike Tahnal'ın öldürülüp cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine o tarihte Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramada sonuç çıkmadı.

Kayıp Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal ile ilgili yaşanan yeni gelişmede, Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer geçen gün katıldığı TV programında anne ve kızının cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini söyledi. Bu iddianın ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Köpeklerin bölgedeki arama çalışmalarının ardından ise bugün arazide kazı çalışması başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:38 Kaynak: DHA

Körfez, Meryem, Anne, 3. Sayfa
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