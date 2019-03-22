Kocaeli Kazada Hayatını Kaybeden Abla ile Kardeşi Toprağa Verildi

İzmit'te, kazada hayatlarını kaybeden Emine Yiğit(31) ve kardeşi Ahmet Yiğit(27) toprağa verildi.

İzmit'te, kazada hayatlarını kaybeden Emine Yiğit(31) ve kardeşi Ahmet Yiğit(27) toprağa verildi.



Dün sabah, Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen kazada Ahmet Yiğit idaresindeki otomobil yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Savrularak kendi etrafında dönen otomobilden fırlayan Ahmet Yiğit ve ablası Emine Yiğit aracın altında kalarak yaşamlarını kaybetti. Fatma ve Servet Yiğit çiftinin 4 çocuğundan ikisi olan Emine ve Ahmet Yiğit'in ölümleri büyük üzüntü yarattı. Kardeşlerin cenazeleri, Başiskele Vezirçiftliği Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kızköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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