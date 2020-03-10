KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi - Son Dakika

KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi

6 saat önce

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdiİZMİT'te, yola fırlayan kediye çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı otomobil iş yerine girdi.

Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi

İZMİT'te, yola fırlayan kediye çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı otomobil iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçen Cuma günü gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin sürücüsü yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonunu kırınca kaldırıma çıkarak yol kenarındaki iş yerine çarptı. Kazada araçta bulunanlar yaralanmadan kurtulurken, kedinin ise koşarak uzaklaştığı görüldü. Kazayı görenler araçta bulunanlara yardımcı oldu.

KOCAELİ Kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca iş yerine girdi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:09 Kaynak: DHA
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