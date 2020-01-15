Kocaeli kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti - Son Dakika

Kocaeli kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

6 saat önce

Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar ettiKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Mümin E. (65), kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Mümin E. (65), kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Gezer Sokak'taki binada meydana geldi. Oğluyla birlikte yaşayan Mümin E., evde yalnız olduğu sırada kendisini iple doğal gaz borusuna astı. Eve gelen oğlu tarafından ipte asılı şekilde bulunan Mümin E.'nin, eve gelen sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Mümin E.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruştuma sürüyor.

Kocaeli kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti

Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
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