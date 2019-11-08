Son Dakika Haberleri: Kocaeli kendisini evin kapısına asarak intihar etti
Son Dakika Güncel Kocaeli kendisini evin kapısına asarak intihar etti

Kocaeli kendisini evin kapısına asarak intihar etti

7 saat önce

Kendisini evin kapısına asarak intihar ettiKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder Karakaş(31) evinde kendisini iple asarak intihar etti.

Kendisini evin kapısına asarak intihar etti

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder Karakaş(31) evinde kendisini iple asarak intihar etti.

Olay öğle saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Menderes Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki 2 katlı binada yaşayan Önder Karakaş, evin giriş kapısına kendine iple asarak intihar etti. Önder Karakaş'ı ipe asılı halde görenler polis ve 112 Acile haber verdi. Sağlık ekipleri Önder Karakaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis bina içerisinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Önder Karakaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli kendisini evin kapısına asarak intihar etti

Menderes, Derince, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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