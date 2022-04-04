KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

04.04.2022 01:23

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandıVIDEO YOKSoner GÜLEZER/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktüroğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

VIDEO YOK

Soner GÜLEZER/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktüroğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından dün acı haberi aldı. Kerem Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde, babaannesinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

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Kerem Aktürkoğlu, Kocaeli, Gölcük, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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