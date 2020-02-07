Kocaeli kılıçdaroğlu'ndan izmit'te kardeşlerine ziyaret - Son Dakika
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Kocaeli kılıçdaroğlu'ndan izmit'te kardeşlerine ziyaret

6 saat önce

Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret (2)KILIÇDAROĞLU ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kardeşlerini ziyaretinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan İzmit'te kardeşlerine ziyaret (2)

KILIÇDAROĞLU ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kardeşlerini ziyaretinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra, Van Bahçesaray'da çığ felaketinde şehit düşen ve dün toprağa verilen Astsubay Çavuş Fatih Karagöz'ün ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar eşlik etti. Kılıçdaroğlu şehidin babası Selahattin Karagöz'e taziyelerini iletti. Burada, Kuran'ı Kerim okunup dualar edildikten sonra Kılıçdaroğlu şehidin baba ocağından ayrıldı.

ŞEHİDİN MEZARI ÇİÇEKLERLE KAPLANDI

Şehit Astsubay Fatih Karagöz dün Kartepe İbrikdere Mezarlığı'nda toprağa verilirken, mezarı kırmızı-beyaz çiçeklerle kaplandı. Şehidin mezarındaki tahtaya Trabzonspor atkısı bağlandığı görülürken, ziyarete gelenler dualar okudu.

Kocaeli kılıçdaroğlu'ndan izmit'te kardeşlerine ziyaret

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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