Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın

23.03.2023 19:01

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, depoda patlamalar oluyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

DEPODA PATLAMALAR OLUYOR

Yanan fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saattir söndürme çalışmaları devam ederken depoda patlamalar sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor Temizlik malzemesi deposunda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İtfaiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın - Son Dakika


Son Dakika
19:11 Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Benim yol arkadaşım
18:55 F.Bahçeliler ilk kez izledi! Jorge Jesus'un sahaya sürdüğü ilk 11'i taraftar tanıyamadı
18:34 Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın! Patlamalar oluyor
18:25 Olay adam Dele Alli idmana döndü! Şenol Güneş, görüntü alan basın mensuplarına manşeti verdi
17:10 Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı
17:17 Okulda annesini öldüren çocuğun yargılanmasına başlandı: Annemin uygunsuz fotoğrafını Bilgin'e gönderdiğini gördüm
17:49 Tolunay Kafkas da şaştı kaldı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca imza töreninde gergin anlar yaşadı
17:43 Tolunay Kafkas da şaşırdı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın gergin anları törende buz kestirdi
17:39 Son Dakika: Depremin vurduğu 11 ilde yapılacak konutların temeli eş zamanlı olarak atıldı
17:16 Real Madrid'den teknik direktör sürprizi! Mourinho'nun ismi öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 19:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement