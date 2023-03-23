Kocaeli'de kimya fabrikasının deposunda yangın

Yangın saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikanın deposunda bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yanan fabrikadan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin 2 saattir söndürme çalışmaları devam ederken depoda patlamalar sürüyor.
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