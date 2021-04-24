Kısıtlamayı fırsat bilip, D-100 yoluna girince ceza yediler - Son Dakika

KOCAELİ'de, TEM yolundan gitmeleri gerekirken, sokağa çıkma kısıtlamasında boş olacağını düşündükleri gerekçesiyle D-100 yoluna giren TIR sürücülerine ceza yazıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda denetim yaptı. TEM yolunu kullanmaları gerekirken, D-100 yoluna giren TIR sürücülerine ceza uygulandı. Ayrıca 2 saat içinde, kısıtlamada izinleri olmadıkları belirlenen kişiler ile aracına cam filmi takılan, sigortası ve muayenesi olmayan 100'e yakın sürücüye de ceza kesildi.