Kocaeli Kıskançlık Tartışması Kanlı Bitti 1 Yaralı

İzmit
'te cezaevinde geçireceği süreyi bir okulda ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami Kumaş, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurdu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay İzmit Kozluk
Mahallesi'nde bulunan Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin bahçesinde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan zamanını kamu kurumlarında ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami Kumaş, sabah saatlerinde cezaevinden çalıştığı okula getirildi. Okulda çalıştığı sırasında dışarı çıkarak eşi Gülbeyaz Kumaş ile buluşan Sami Kumaş, bir süre sonra eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Sami Kumaş, kendisinden kaçan Gülbeyaz Kumaş'a doğru ateş etti. İlk atışta saçmaların yol kenarındaki bir araca isabet etmesi üzerine eşini kovalayan Sami Kumaş, Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nin bahçesinde yakaladığı eşi Gülbeyaz Kumaş'a bir el daha ateş etmesi sonucu sol bacağından yaraladı. Gülbeyaz Kumaş kanlar içersinde yere yığılırken Sami Kumaş ise, sporcu eğitim merkezi çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek elindeki tüfeği alındı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gülbeyaz Kumaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, tesis çalışanları tarafından yakalanan Sami Kumaş ve olayda kullandığı tüfek polise teslim edildi.
Eşini pompalı tüfekle yaralayan Sami Kumaş'ın ilk ifadesinde, kendisi cezaevindeyken eşinin ağabeyi ile kendisini aldattığını ve bu yüzden eşini vurduğunu söylediği iddia edildi. Gözaltına alınan Sami Kumaş polis merkezine götürüldü.
Sami Kumaş'ın 2010 yılında İzmit Serdar Mahallesi'nde bir silahlı kavga
olayına karıştığı ve 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı olay sonrasında cezaevine gönderildiği öğrenildi.