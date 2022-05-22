Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi

22.05.2022 17:49
Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 75. doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 75. doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Belediye ekipleri, dün doğum günü olan Ortaylı için 2 büyük pasta hazırlatarak okurlarının kitaplarını imzaladığı alana getirdi.

Ortaylı, pastaların üzerindeki mumları üfleyerek tebrikleri kabul etti.

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren Kocaeli Kitap Fuarı'na katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Ortaylı, gençlere çok okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Kendinizi geliştirmek için okumaktan başka çareniz yok. Kocaeli'deki milyonlarca gence tavsiyem, çok okumalarıdır." diye seslendi.

Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi
Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi
Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi
Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Kitap Fuarı'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika


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