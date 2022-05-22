Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu - Son Dakika
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Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu

22.05.2022 15:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın son gününde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 12. Kocaeli Kitap Fuarı'nın son gününde ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın ziyaretçilerine, hafta sonu Sekapark'a akın eden vatandaşlar da eklenince alandaki otoparklar doldu.

Aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hüseyin Hatemi ve Osman Pamukoğlu'nun da bulunduğu onlarca yazar ve şairin imza etkinliği ile söyleşine katılmak için alana gelmek isteyen ziyaretçilerin araçları, Sekapark'a alınmayarak bölgede oluşturulan ücretsiz otoparklara yönlendirildi.

Fuara girmek isteyenler, üst geçitler ile yazarların imza stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaeli Kitap Fuarı, bugünkü etkinliklerin ardından sona erecek.

Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu
Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kitap Fuarı'nın son gününde kitapseverler yoğunluğa neden oldu - Son Dakika


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