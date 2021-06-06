Kıyılarda müsilaj görülmeye devam ediyor - Son Dakika

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor.

İzmit Körfezi'nin birçok noktasında etkisini sürdüren müsilaj tabakaları, Karamürsel kıyılarında da görülmeye başlandı.

Karamürsel'in mavi bayraklı tek plajı olan Altın Kemer sahilinde de müsilaj birikmeleri görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince müsilaj, deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplanıyor.

Yaklaşık 2 ayda ekiplerce 200 tona yakın müsilajın denizden toplandığı ve atık bertaraf tesislerine gönderildiği bildirildi.