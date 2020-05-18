KOCAELİ Kızılay'dan, Merih Demiral'a teşekkür - Son Dakika

KOCAELİ Kızılay'dan, Merih Demiral'a teşekkür
Kızılay'dan, Merih Demiral'a teşekkür JUVENTUS'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin kolilik erzak yardımında bulunurken, Kızılay Kocaeli Şubesi binasına astığı afiş ile ünlü futbolcuya teşekkür etti.
Kızılay'dan, Merih Demiral'a teşekkür JUVENTUS'un en önemli oyuncuları arasında yer alan Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin kolilik erzak yardımında bulunurken, Kızılay Kocaeli Şubesi binasına astığı afiş ile ünlü futbolcuya teşekkür etti. İtalyan devi Juventus'un oyuncusu Merih Demiral, koronavirüs salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu. Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler? yazılı pankart asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:23 Kaynak: DHA
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