Son Dakika Haberleri: Kocaeli kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
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Kocaeli kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı

6 saat önce

Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladıKocaeli'nin Derince ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı.

Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan damat ve arkadaşı hastaneye kaldırılırken, kayınpeder gözaltına alındı.

Olay, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Turgay G., bir süredir sorun yaşadığı eşi Nilgün G. ile konuşmak için arkadaşı Serdar B. ile eve geldi. Ancak çift arasındaki konuşma tartışmaya döndü. Bunun üzerine Nilgün G. telefonla babası Nurettin Y.?yi arayarak, eve çağırdı. Hızla gelen baba, tartışmaya başladığı damadı ile yanındaki arkadaşını bıçaklayarak, yaraladı. Komşuların etkisiz hale getirdiği Nurettin Y., gelen polise teslim edildi. 3 yerinden bıçaklanan ve durumu ağır olan Turgay G. ile 2 yerinden bıçaklanan Serdar B., hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kocaeli kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı

Kocaeli, Derince, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
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