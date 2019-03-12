Kocaeli Kocaeli'de Camilerden Siren Çaldı
1 saat önce
Kocaeli'de camilerden siren çaldıKocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Müftülüğü'nün imzaladığı protokol çerçevesinde siren sistemi merkezi ezan sistemine entegre edilerek, test edildi.
Kocaeli
'de camilerden siren çaldı
Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Müftülüğü'nün imzaladığı protokol çerçevesinde siren sistemi merkezi ezan sistemine entegre edilerek, test edildi. Camilerden önce uyarıda bulunulurken, daha sonra sirenler çaldı.
Kocaeli AFAD
Müdürlüğü ve Kocaeli Müftülüğü tarafından 23 Kasım 2018 tarihinde imzalanan protokolle siren sistemi merkezi ezan sistemine entegre edildi. ASELSAN tarafından üretilen telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle sistem bugün saat 14.00'te test edildi. Camilerin ses sisteminden siren sistemi ile ilgili gerekli uyarı yapıldıktan sonra KBRN saldırılarında ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Sokaklarda bulunan vatandaşlar, camilerden yapılan uyarıları dikkatle dinlemeye çalışarak, cep telefonundan internet sitelerine girerek sistemle ilgili bilgi edinmeye çalıştı.
Kocaeli AFAD Müdürü Salim Tekoğul eski siren sisteminin yeni yerlerinde bulunmadığını belirterek, Eski siren sistemlerinin yeni yerleşim yerlerinde ve Gebze
bölgesinde bulunmaması, arıza yaptıklarında tamirinin mümkün olmaması ve bu nedenle gitgide sistem sayısında azalma yaşanması dolayısıyla zaten kurulu olan ezan sisteminin kullanılabilmesi çözümü geliştirildi. Yerleşim yeri anlamında ilimizin yüzde 30-40'ına hitap eden sistem, artık 1200 cami aracılığıyla en az yüzde 95 ulaşılabilirlik kapasitesi barındıran bir sisteme dönüşmüş oluyor. Ayrıca bu sistemde sesli anons da yapılabilecek. dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:53 Kaynak: DHA
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