Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Kocaeli Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

1 saat önce

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründüKocaeli'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Kocaeli'de, hava sıcaklığının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santime ulaştı.

Dün gece başlayan yağmur yağışı sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. İzmit Umuttepe'de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Kent Ormanı'na gelenler karla kaplı ormanda yürümenin keyfini çıkardı. Kayak merkezi Kartepe'de ise kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metreye ulaştı. Umuttepe'de kar yağışının keyfini yaşadıklarını söyleyen Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik bölümü öğrencisi Firdevs Geçer, "İzmit kent merkezinde hiç kar yok ama Umuttepe bembeyaz. Kampüsümüz çok güzel, ben çok seviyorum burayı. Kar yağdığı zaman arkadaşlarımızla dışarı çıkıp kar topu oynuyoruz, eğlenceli oluyor." dedi.

Kar yağınca arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen inşaat mühendisliği öğrencisi Sena Taşçı ise, "Ben birinci sınıf öğrencisiyim, ilk defa burada kar görüyorum. Kent merkezine kar yağmıyor şu an, zaten sıcaklık farkı da çok fazla oluyor. Kar yağınca biz de arkadaşlarımızla beraber eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HAYVANLARI BESLİYORLAR

Kocaeli Üniversitesi'nde bir grup öğrenci ise kampüste ve çevrede bulunan köpekleri besleyerek hayatta kalmalarını sağlıyor. Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan, soğuktan etkilenen köpekler, üniversite öğrencilerinin yemekhaneden getirdiği artan yemekler ve mamalarla besleniyor. Karda aç kalan hayvanlara çok üzüldüğünü söyleyen üniversite öğrencisi Hidayet Gürbüz, şöyle konuştu:

"Biz yaklaşık 300 kişilik bir grubuz. Karda, kışta, yağmurda burada ormandaki ve kampüsteki köpeklere yemek getiriyoruz. Burada 250'yi aşkın köpeğimiz var, onlara yetmemiz zor oluyor o yüzden mamalar stokluyoruz. Yemekhanede artan yemekleri topluyoruz, bakımlarını da ayrıca yapıyoruz. Her gün yemekhaneden topladığımız yemekleri buradaki hayvanlara getiriyoruz. Hafta sonu yemekhane kapalı olduğu için bağışlarla topladığımız mamaları getiriyoruz. Kampüs içerisinde ve dışarısında yaklaşık 12 tane besleme alanımız var. Kışın yemek bulmaları zor oluyor, aç kalarak ölme riskleri var. Onun için biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:42 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı

Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:38:26. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Kocaeli'nin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]