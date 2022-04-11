KOCAELİ-KOCAELİSPOR TARAFTARLARI TESİSİ BASTI, TAKIM VE YÖNETİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI - Son Dakika
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KOCAELİ-KOCAELİSPOR TARAFTARLARI TESİSİ BASTI, TAKIM VE YÖNETİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI

11.04.2022 12:11

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir grup Kocaelispor taraftarı, takımın Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından tesislerin önüne gelerek takım aleyhinde sloganlar attı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir grup Kocaelispor taraftarı, takımın Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından tesislerin önüne gelerek takım aleyhinde sloganlar attı. Polis, tesis içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaklaşık 300 kişilik Kocaelispor taraftar grubu, takımın Bursaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Brunga Tesisleri önünde toplandı. Takım otobüsünün gelişini bekleyen taraftarlar, otobüsün geldiği sırada takım aleyhine sloganlar atarak yönetimi istifaya davet etti. Yaklaşık bir saat boyunca tesis önünde bekleyen taraftarlar futbolculara ve yönetime sloganlar atarak tepki gösterdi. Polis, çevik kuvvet eşliğinde tesis içerisinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

'YAZIK GÜNAH BU TARAFTARA? Tesis önünde toplanan taraftarlardan Hodri Meydan Taraftar Grubu Başkanı Hakuk Bozo ?Gerçekten biz de çok üzülüyoruz. Taraftarlar zorluklarla, mücadelelerle maçlara gidiyor ama takıma verdiği emeğin karşılığını alamıyor ama futbolcu kardeşlerimize bakıyoruz her şeyleri var. Arabaları son model, ceplerinde para. Bu şartlarda bunları göz önüne getirmelerini bekliyoruz. Aldığınız paraların, formanın hakkını verin. İnsanlar gecenin bu saatinde buraya gelerek tepki veriyor. Yazık günahtır bu taraftara" dedi. Taraftarların tesisin önünden ayrılmasının ardından polis ekiplerinin tesis çevresinde nöbeti devam etti. (DHA) FOTOĞRAFLI

KOCAELİ-KOCAELİSPOR TARAFTARLARI TESİSİ BASTI, TAKIM VE YÖNETİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI
KOCAELİ-KOCAELİSPOR TARAFTARLARI TESİSİ BASTI, TAKIM VE YÖNETİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI
KOCAELİ-KOCAELİSPOR TARAFTARLARI TESİSİ BASTI, TAKIM VE YÖNETİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI

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Bursaspor, Kocaeli, Körfez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ-KOCAELİSPOR TARAFTARLARI TESİSİ BASTI, TAKIM VE YÖNETİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCAELİ-KOCAELİSPOR TARAFTARLARI TESİSİ BASTI, TAKIM VE YÖNETİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTI - Son Dakika
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